Per Fontana le indagini sui commercialisti vicini alla Lega si basano sulle chiacchiere (Di martedì 15 settembre 2020) La nuova uscita in pubblico di Attilio Fontana lo vede particolarmente provato rispetto ai mesi scorsi, quando pure aveva dovuto affrontare una enorme emergenza sanitaria all’interno della propria regione. Ultimamente, il territorio della regione Lombardia sembra essere al centro di diverse indagini giudiziarie, a partire da quella sull’acquisto dei camici (poi trasformato in donazione) per il periodo del coronavirus, fino ad arrivare alle ultime indagini su tre commercialisti vicini alla Lega per una sospetta compravendita di un immobile da parte della Lombardia Film Commission. LEGGI ANCHE > Fontana spiega che quel fondo alle Bahamas era dei genitori perché all’epoca andava di moda Attilio Fontana e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 15 settembre 2020) La nuova uscita in pubblico di Attiliolo vede particolarmente provato rispetto ai mesi scorsi, quando pure aveva dovuto affrontare una enorme emergenza sanitaria all’interno della propria regione. Ultimamente, il territorio della regione Lombardia sembra essere al centro di diversegiudiziarie, a partire da quella sull’acquisto dei camici (poi trasformato in donazione) per il periodo del coronavirus, fino ad arrivare alle ultimesu treper una sospetta compravendita di un immobile da parte della Lombardia Film Commission. LEGGI ANCHE >spiega che quel fondo alle Bahamas era dei genitori perché all’epoca andava di moda Attilioe ...

fattoquotidiano : Lombardia, M5s consegna scatoloni per ogni membro della Giunta Fontana: “Andate a casa”. Uno anche per Baffi (Itali… - EleonoraEvi : Era prevedibile che la maggioranza alzasse gli scudi e con loro si unisse anche l'unico esponente di #ItaliaViva. E… - GrimoldiPaolo : #EmergenzaCOVID19 #COVID19, #Sinistra e #5stelle oggi chiedono la #sfiducia per il Presidente #Fontana. Dall'altra… - AntonioRotondi4 : @GiovanniToti Sappiamo della tua predilezione per la sanità privata e che come esempi hai Fontana e Galleria,ma che… - BlondMan68 : RT @Gocceironiche: @fattoquotidiano Per non dimenticare... -