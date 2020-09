Paul Newman e Joanne Woodward: Ethan Hawke regista del documentario sulla vita delle star (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ethan Hawke sarà il regista di un nuovo documentario dedicato alla storia d'amore e alla carriera di Paul Newman e Joanne Woodward. Ethan Hawke sarà il regista di un documentario dedicato alla vita e alla carriera di Joanne Woodward e Paul Newman, potendo contare sul sostegno e l'autorizzazione della famiglia. Nel team di produttori ci sono anche Emily Wachtel, Lisa Long Adler, Adam Gibbs e Ryan Hawke. La star del cinema ha dichiarato che il progetto offrirà uno "sguardo raro ed eclusivo alle carriere di entrambi gli attori e a un rapporto complesso ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020)sarà ildi un nuovodedicato alla storia d'amore e alla carriera disarà ildi undedicato allae alla carriera di, potendo contare sul sostegno e l'autorizzazione della famiglia. Nel team di produttori ci sono anche Emily Wachtel, Lisa Long Adler, Adam Gibbs e Ryan. Ladel cinema ha dichiarato che il progetto offrirà uno "sguardo raro ed eclusivo alle carriere di entrambi gli attori e a un rapporto complesso ...

