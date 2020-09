Parigi | la protesta contro la violenza sulle donne sui muri della città

(Di martedì 15 settembre 2020) Viaggiano armate di colla, pennelli e cartelloni. Vanno alla ricerca di muri e spazi dove attaccarli nel cuore di Parigi. Sono donne e la loro missione è far passare un messaggio contro la violenza di ogni genere. Il New York Times racconta le loro imprese: una stende la colla, la seconda mette i cartelli e poi viene stesa la seconda mano di colla.

_DAGOSPIA_ : LIBERATE LE ZINNE! – PROTESTA DELLE FEMEN AL MUSEO D'ORSAY, A PARIGI IN SOSTEGNO DELLA STUDENTESSA..… - infoitcultura : Parigi: protesta delle Femen davanti all'ambasciata bielorussa - infoitcultura : Parigi, blitz delle Femen al museo d’Orsay: la protesta dopo il divieto di ingresso a una turista troppo scollata - Italia_Notizie : Protesta femen al Musée d'Orsay: a seno nudo contro stop scollature - AlessandroAima1 : RT @repubblica: Protesta femen al Musée d'Orsay: a seno nudo contro stop scollature -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi protesta

PARIGI Il pantalone ha la vita troppo bassa, il top è troppo corto, la gonna è troppo mini, e gli short non ne parliamo nemmeno, troppo tutto: abiti indecenti, provocanti, in una parola «inappropriati ...Indossava un abito troppo scollato per poter visitare le sale del museo d'Orsay, a Parigi, e così una visitatrice è stata costretta a indossare una giacca per poter ammirare l'esposizione. Un gesto ch ...«L'inaugurazione dell'anno scolastico mai come quest'anno ha il valore della ripartenza dell'intera società». A Vo' Euganeo il capo dello Stato Sergio Mattarella ha sottolineato quanto sia stata «dolo ...