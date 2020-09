No Tav, Dana andrà in carcere: “Giudice rifiuta misure alternative, è persecuzione politica” (Di martedì 15 settembre 2020) MILANO – “La notizia arriva per me in maniera non inaspettata. Sulla pelle mia e di altre persone stanno giocando una partita per dimostrare che loro possono incarcerare chi vogliono. C’è una chiara persecuzione politica”. Parla con voce ferma Dana Lauriola, assistente sociale di 38 anni e storica esponente No Tav condannata in via definitiva a due anni di carcere per aver partecipato alla manifestazione che, il 3 marzo 2012, aveva bloccato l’autostrada per Bardonecchia. L’occasione è la conferenza stampa convocata questa mattina a Bussoleno dal movimento No Tav dopo che il giudice cautelare, nonostante il parere dei servizi sociali ne raccomandasse l’affidamento in prova, ha rifiutato tutte le misure di custodia alternative. Ora, Dana andrà in carcere. Leggi su dire (Di martedì 15 settembre 2020) MILANO – “La notizia arriva per me in maniera non inaspettata. Sulla pelle mia e di altre persone stanno giocando una partita per dimostrare che loro possono incarcerare chi vogliono. C’è una chiara persecuzione politica”. Parla con voce ferma Dana Lauriola, assistente sociale di 38 anni e storica esponente No Tav condannata in via definitiva a due anni di carcere per aver partecipato alla manifestazione che, il 3 marzo 2012, aveva bloccato l’autostrada per Bardonecchia. L’occasione è la conferenza stampa convocata questa mattina a Bussoleno dal movimento No Tav dopo che il giudice cautelare, nonostante il parere dei servizi sociali ne raccomandasse l’affidamento in prova, ha rifiutato tutte le misure di custodia alternative. Ora, Dana andrà in carcere.

