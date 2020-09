Musetti-Nishikori in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020 (Di martedì 15 settembre 2020) Lorenzo Musetti ha sconfitto in due set Stanislas Wawrinka, attraverso il sorprendente risultato di 6-0, 7-6(2), regalandosi il pass per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Il giovanissimo azzurro affronterà Kei Nishikori, atleta nipponico e finalista Slam, ostacolo insidioso e di livello. La disputa si svolgerà giovedì 17 settembre, sebbene l’orario non sia ancora stato definito ufficialmente. La diretta televisiva verrà probabilmente garantita da Sky Sport (canale 201 o 204), con live streaming sulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà una diretta testuale, aggiornamenti e approfondimenti in merito. Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Lorenzoha sconfitto in due set Stanislas Wawrinka, attraverso il sorprendente risultato di 6-0, 7-6(2), regalandosi il pass per il secondo turno degliBNL d’Italia. Il giovanissimo azzurro affronterà Kei, atleta nipponico e finalista Slam, ostacolo insidioso e di livello. La disputa si svolgerà giovedì 17 settembre, sebbene l’non sia ancora stato definito ufficialmente. Latelevisiva verrà probabilmente garantita da Sky Sport (201 o 204), con livesulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà unatestuale, aggiornamenti e approfondimenti in merito.

