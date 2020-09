Mare Fuori: storie di riscatto nella serie di Rai 2 ambientata in un carcere minorile (Di martedì 15 settembre 2020) Carolina Crescentini, Mare Fuori Il confine tra il bene e il male raccontato tra le mura di un carcere minorile. Un luogo dove la detenzione e la redenzione sono percorsi che non sempre riescono a coincidere. E dove l’adolescenza, con i suoi tormenti e le sue esuberanze, è molto più che un delicato momento di passaggio. In gioco, infatti, ci sono la libertà ed il riscatto personale. Si preannuncia carica di umanità, e dunque intensa, Mare Fuori, la nuova serie tv di Rai2 ambientata a Napoli in Istituto di Pena minorile, in onda da mercoledì 23 settembre in prima serata. Programmata inizialmente per la scorsa primavera e poi slittata a causa dell’emergenza Covid, la fiction ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 settembre 2020) Carolina Crescentini,Il confine tra il bene e il male raccontato tra le mura di un. Un luogo dove la detenzione e la redenzione sono percorsi che non sempre riescono a coincidere. E dove l’adolescenza, con i suoi tormenti e le sue esuberanze, è molto più che un delicato momento di passaggio. In gioco, infatti, ci sono la libertà ed ilpersonale. Si preannuncia carica di umanità, e dunque intensa,, la nuovatv di Rai2a Napoli in Istituto di Pena, in onda da mercoledì 23 settembre in prima serata. Programmata inizialmente per la scorsa primavera e poi slittata a causa dell’emergenza Covid, la fiction ...

Mare Fuori: storie di riscatto nella serie di Rai 2 ambientata in un carcere minorile

Il confine tra il bene e il male raccontato tra le mura di un carcere minorile. Un luogo dove la detenzione e la redenzione sono percorsi che non sempre riescono a coincidere. E dove l’adolescenza, co ...

