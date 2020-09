L' apocalisse è rinviata I bambini in ginocchio non gli bastano | Travaglio | la ridicola difesa di Conte e Azzolina

(Di martedì 15 settembre 2020) Vedere bimbi inin classe e costretti a scrivere sulle sedie, vederesenza un banco, vedere classi senza professori e sentire decine di genitori lamentarsi per le condizioni ridicole in cui sono stati costretti a tornare a scuola i loro figli dopo il coronavirus a Marconon basta, non tocca minimamente. Ovviamente il direttore del Fatto Quotidiano difende sempre e comunque il governo e Giuseppe, anche a costo - come ormai gli capita sempre più spesso - di scadere nel grottesco e nel ridicolo. Anche a costo di sostenere, de facto, che Luciaabbia fatto un buon lavoro. E l'avvocato dinella serata di lunedì 14 settembre si esibiva negli studi di Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7, dove con ...

La7tv : #ottoemezzo #Scuola, Marco #Travaglio: 'Se ci aspettava la catastrofe possiamo dire che l'apocalisse è rinviata a d… - fabi976 : RT @Illich__: l'apocalisse è un esercizio di stile. - RetuittoS : RT @Illich__: l'apocalisse è un esercizio di stile. - chiccomassetti : RT @feltrinellied: 'La tecnica ci porta all'apocalisse perché fa scomparire l'uomo dalla Storia': su @gazzettamodena intervista a #UmbertoG… - YeyeSkrt : Se proprio devo morire spero che sia nell'Apocalisse così non mi perdo niente degli anni dopo -

Ultime Notizie dalla rete : apocalisse è

Everyeye Auto

Vedere bimbi in ginocchio in classe e costretti a scrivere sulle sedie, vedere bambini senza un banco, vedere classi senza professori e sentire decine di genitori lamentarsi per le condizioni ridicole ...Quando vediamo arrivare su Nintendo Switch nuove conversioni di avventure grafiche non si può fare altro che gioire. Soprattutto se si è amanti del genere, dato che la console Nintendo si presta parti ...Ho letto e riletto The Walking Dead decine di volte. Prima per piacere, poi per lavoro, poi ancora per piacere. Alla base di tutto, dunque, c’è il piacere. Quella miscela di orrore, sub-plot soap, pro ...