Istat: Italia ancora in deflazione. Napoli tra le città che fanno eccezione, prezzi su dello 0,3% (Di martedì 15 settembre 2020) Anche se l’Istat ha confermato per agosto una inflazione in ribasso annuo dello 0,5%, non tutte le città e regioni sono in deflazione: 4 regioni e 4 capoluoghi registrano rialzi dei prezzi che, per quanto contenuti, “risultano gravi vista l’emergenza che sta attraversando il Paese”. Lo sottolinea l’Unione Nazionale Consumatori che vede in testa alla classifica Trento, che, scalzando il primato storico di Bolzano, con un’inflazione pari a +0,7%, ha la maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente, per una famiglia media, a 163 euro. Al secondo posto Bolzano, dove il rialzo dei prezzi dello 0,5% determina un aggravio annuo di spesa pari a 159 euro, terza Perugia, dove il +0,5% genera una spesa supplementare, per una famiglia tipo, pari a 119 euro. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 settembre 2020) Anche se l’ha confermato per agosto una inflazione in ribasso annuo0,5%, non tutte le città e regioni sono in: 4 regioni e 4 capoluoghi registrano rialzi deiche, per quanto contenuti, “risultano gravi vista l’emergenza che sta attraversando il Paese”. Lo sottolinea l’Unione Nazionale Consumatori che vede in testa alla classifica Trento, che, scalzando il primato storico di Bolzano, con un’inflazione pari a +0,7%, ha la maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente, per una famiglia media, a 163 euro. Al secondo posto Bolzano, dove il rialzo dei0,5% determina un aggravio annuo di spesa pari a 159 euro, terza Perugia, dove il +0,5% genera una spesa supplementare, per una famiglia tipo, pari a 119 euro. ...

Agenzia_Italia : Frena ancora l'inflazione: è negativa per il quarto mese di fila - Mov5Stelle : Con i decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto abbiamo gettato le fondamenta di una ripresa solida e i primi dati uff… - davidealgebris : A tutti i giovani. Ho lasciato Italia nel 1993 perché in Italia già c'era poco lavoro. Sono tornato 27 anni dopo e… - AlbertoBagnai : RT @Hydroptere: Italia, paese imploso come una supernova. Un pericoloso buco nero che risucchia intelligenze, intellettuali ed idee. Ista… - Kena761 : @BarillariDav Scusami Louis Pasteur, ma come mi spieghi che le statistiche Istat dei morti del 2020 sono, in alcune… -