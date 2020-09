Ilary Blasi annuncia a Francesco Totti: “C’è una donna incinta in questa casa”. Lui reagisce così (Di martedì 15 settembre 2020) “Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta?“. Esordisce così Ilary Blasi, facendo questa domanda a bruciapelo al marito Francesco Totti mentre sono a tavola per la cena. “Hei, lo sai che in questa casa c’è una donna incinta? Hai capito o no? Fai il vago? Non ti vengono dei dubbi…”, lo incalza. La scena è stata immortalata nelle storie di Instagram della showgirl: nel video si vede l’ex capitano della Roma quasi pietrificato, che guarda la moglie in modo perplesso, incerto sul da farsi. Poi la vocina fuori campo della figlia Isabel svela l’arcano e lo toglie dall’enpasse. Ad essere incinta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) “Lo sai che incasa c’è una?“. Esordisce così, facendodomanda a bruciapelo al maritomentre sono a tavola per la cena. “Hei, lo sai che incasa c’è una? Hai capito o no? Fai il vago? Non ti vengono dei dubbi…”, lo incalza. La scena è stata immortalata nelle storie di Instagram della showgirl: nel video si vede l’ex capitano della Roma quasi pietrificato, che guarda la moglie in modo perplesso, incerto sul da farsi. Poi la vocina fuori campo della figlia Isabel svela l’arcano e lo toglie dall’enpasse. Ad essere...

