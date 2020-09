Elisabetta Gregoraci, mistero sul mancato ingresso al Grande Fratello Vip (Di martedì 15 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci era attesa ieri sera di fare il suo ingresso nella casa del GF Vip. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto Era tutto pronto ieri sera. Ma negli studi della trasmissione di Alfonso Signorini per la puntata inaugurale del programma più atteso dell’anno qualcosa è andato storto. Il mistero riguarda il … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 15 settembre 2020)era attesa ieri sera di fare il suonella casa del GF Vip. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto Era tutto pronto ieri sera. Ma negli studi della trasmissione di Alfonso Signorini per la puntata inaugurale del programma più atteso dell’anno qualcosa è andato storto. Ilriguarda il … L'articolo proviene da leggilo.org.

Frances77618244 : RT @GF_diretta: Terremoto nella Cada del #GrandeFratelloVip #GFVIP: Elisabetta Gregoraci non entrerà nella casa. Il motivo? A quanto pare… - PapaleoStefania : RT @lanuovacalabria: GFVip 2020. Elisabetta Gregoraci rimanda la sua entrata a venerdì sera - carlomio77 : RT @GF_diretta: Terremoto nella Cada del #GrandeFratelloVip #GFVIP: Elisabetta Gregoraci non entrerà nella casa. Il motivo? A quanto pare… - GF_diretta : Terremoto nella Cada del #GrandeFratelloVip #GFVIP: Elisabetta Gregoraci non entrerà nella casa. Il motivo? A quan… - _frangia : RT @CanettiQueen: Oggi mi è venuto in mente questo -