Crescono i nuovi contagi | 1 229 | | 9 i morti Nessuna regione a zero casi

AGI - In crescita i nuovi casi di Covid in Italia, 1.229 oggi contro i 1.008 di ieri, ma crescono, e di molto, anche i tamponi: 80.517 contro 45.309. In calo i decessi, 9 (ieri erano 14), mentre i gua ...

Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 1.229. I decessi arrivano a 9, mentre i ricoverati sono 100 in più. A fare il balzo in avanti più grande è la Liguria ROMA. Risalgono da 45 mila a 80 mila i ta ...

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27.226(+ 14rispetto a ...

