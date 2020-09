Cremona | l' appello del provveditore ai ragazzi | Usate le mascherine | siate responsabili

cremaonline : Provincia di #Cremona. ‘Molti studenti senza mascherina e troppo ravvicinati’, il video appello del Provveditore [g… -

Cremona, 15 settembre 2020 - Troppi ragazzi davanti alle scuole e senza le mascherine. Il provveditore di Cremona, Fabio Molinari, è intervenuto con un videomessaggio rivolto a tutti gli studenti crem ...“All’uscita da scuola gli studenti spesso non portano la mascherina e sono troppo ravvicinati”. Le varie segnalazioni ricevute in questi giorni hanno portato Fabio Molinari, dirigente dell’Ufficio sco ...“L’epidemia da coronavirus ci ha fatto sperimentare un grande dolore, ha seminato paura, ci ha chiusi in casa e allontanati gli uni dagli altri, ed è giusto e necessario avere grande prudenza perché i ...