Coronavirus | Bill Gates | “Pandemia finirà nel 2022 Ci aspetta un autunno duro”

(Di martedì 15 settembre 2020) Il magnate americanoha parlato, in una recente intervista, della situazione provocata dalla pandemia di: “Il virus finirà solo tra due anni, ci attende unmolto duro”. Il fondatore di Microsoft,, ha parlato con certo scetticismo in merito alla situazionedurante una recente intervista concessa a La Stampa. … L'articolo: “Pandemia finirà nel. Ciunduro” proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Coronavirus, Bill Gates: 'La pandemia finirà solo nel 2022' - giornalettismo : 'Le teorie del complotto? Mi chiedo come i #novax abbiano fatto a scoprirla. Sul serio, ci sarebbe da ridere se non… - GraziaB6 : RT @IlZebraapois: Doti divinatorie o Covid a comando?Da quando è un iillustre virologo? - mludodc : RT @IlZebraapois: Doti divinatorie o Covid a comando?Da quando è un iillustre virologo? - 1GROSSI : RT @IlZebraapois: Doti divinatorie o Covid a comando?Da quando è un iillustre virologo? -

Bill Gates. Afp via Getty Images Lunedì 14 settembre, la Gates Foundation ha pubblicato il rapporto annuale Goalkeepers, pensato per misurare il progresso globale degli obbiettivi di sviluppo, tra cui ...“Pessimista su come sarà l’autunno nell’emisfero settentrionale”. E’ l’umore di Bill Gates, il fondatore di Microsoft, genio della tecnologia informatica, sugli sviluppi della pandemia da Covid-19 nel ...Chi si rifiuta di indossare la mascherina, verrà obbligato a scavare le tombe per le vittime del Covid: è la singolare punizione adottata in una provincia dell’Indonesia. A darne notizia è il quotidia ...