Com'è andato il vertice Cina-Ue secondo Merkel, Von der Leyen e Michel (Di martedì 15 settembre 2020) Il secondo summit virtuale tra i leader Ue e il presidente cinese Xi Jinping certifica un avanzamento sul trattato per gli investimenti con l'obiettivo di chiudere i negoziati entro il 2020. All'incontro a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, la presidente Ursula von der Leyen e Angela Merkel, si è fatto il punto sui negoziati reciproci, rimarcando le differenze reali con l'intento, tuttavia, di raggiungere obiettivi comuni. L'imperativo rimane riequilibrare le simmetrie: «vogliamo un rapporto con la Cina basato sulla reciprocità, la responsabilità e l'equità di base. Siamo pronti a collaborare dove possiamo per trovare soluzioni concrete», commenta con soddisfazione Charles ...

