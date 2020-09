Colpo West Bromwich: in arrivo un ex Chelsea per rinforzare la difesa (Di martedì 15 settembre 2020) A volte ritornano. E magari fanno pure la fortuna di una squadra. Se lo augura il West Bromwich Albion, club di Premier League che si è assicurato ufficialmente le prestazioni del difensore serbo Branislav Ivanovic. Il giocatore lascia lo Zenit San Pietroburgo e fa ritorno nel campionato inglese.caption id="attachment 1002275" align="alignnone" width="1024" Ivanovic (getty images)/captionBLUESIvanovic ha legato fortemente il suo nome al Chelsea. Infatti il difensore classe 1984 è stato protagonista con i Blues in tanti anni, arrivando a conquistare anche la Champions e l'Europa League tra il 2012 e il 2013. Sua la rete che risolse la finale della seconda competizione europea con un perfetto Colpo di testa a tempo scaduto, per il 2-1 conclusivo.embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) A volte ritornano. E magari fanno pure la fortuna di una squadra. Se lo augura ilAlbion, club di Premier League che si è assicurato ufficialmente le prestazioni del difensore serbo Branislav Ivanovic. Il giocatore lascia lo Zenit San Pietroburgo e fa ritorno nel campionato inglese.caption id="attachment 1002275" align="alignnone" width="1024" Ivanovic (getty images)/captionBLUESIvanovic ha legato fortemente il suo nome al. Infatti il difensore classe 1984 è stato protagonista con i Blues in tanti anni, arrivando a conquistare anche la Champions e l'Europa League tra il 2012 e il 2013. Sua la rete che risolse la finale della seconda competizione europea con un perfettodi testa a tempo scaduto, per il 2-1 conclusivo.embedcontent src="twitter" ...

