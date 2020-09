Cile, la figlia si fa intestare la casa dalla madre di 88 anni e la vende: anziana sfrattata finisce in strada (Di martedì 15 settembre 2020) Cile, figlia si fa intestare la casa dalla madre di 88 anni e la vende lasciando la donna anziana senza un tetto La foto della donna anziana seduta per terra, in strada con una valigia accanto, riscaldata solo da una coperta sta facendo il giro del mondo social. Dietro lo scatto si nasconde una storia che ha suscitato rabbia e indignazione tra gli utenti. La signora si chiama Adriana Lobos, 88 anni, di Linares, Cile. L’anziana è stata sfrattata proprio da chi avrebbe dovuto prendersi cura di lei più di tutti. La figlia minore della donna si è fatta intestare la ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020)si faladi 88e lalasciando la donnasenza un tetto La foto della donnaseduta per terra, incon una valigia accanto, riscaldata solo da una coperta sta facendo il giro del mondo social. Dietro lo scatto si nasconde una storia che ha suscitato rabbia e indignazione tra gli utenti. La signora si chiama Adriana Lobos, 88, di Linares,. L’è stataproprio da chi avrebbe dovuto prendersi cura di lei più di tutti. Laminore della donna si è fattala ...

La storia di Pamela: precaria lasciata a casa dopo che si è ammalata di Covid

"Solitudine". È la parola che Pamela, cilena di 45 anni con due figli in Cile e la speranza di trovare lavoro qui, pronunzia più spesso. Ancora prima di paura o preoccupazione per essersi ritrovata li ...

Dayane Mello al Grande Fratello Vip dopo il triangolo amoroso tra Gianmaria Antinolfi e Belèn

La quinta edizione in salsa vip del Grande Fratello apre i battenti lunedì 14 settembre e tra i primi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia c'è anche la bellissima Dayane Mello. Il ...

