CdS - Milik aspetta una chiamata da Paratici: ha ricevuto una promessa non mantenuta (Di martedì 15 settembre 2020) Arek Milik deve convincersi ad accettare la Roma, lui che è stato sedotto e poi abbandonato dalla Juventus. Lo hanno chiamato quando c'era ancora Sarri e lui ha creduto in quella parola, poi svanita nel nulla. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) Arekdeve convincersi ad accettare la Roma, lui che è stato sedotto e poi abbandonato dalla Juventus. Lo hanno chiamato quando c'era ancora Sarri e lui ha creduto in quella parola, poi svanita nel nulla.

tuttonapoli : CdS - Milik aspetta una chiamata da Paratici: ha ricevuto una promessa non mantenuta - MondoNapoli : PRIMA PAGINA - CdS: 'Milik-Dzeko, ci siamo' - - MondoNapoli : PRIMA PAGINA - CdS: 'Milik-Dzeko, ci siamo. Tutto fatto per Vidal all'Inter' - - tuttonapoli : CdS - Milik alla Roma si chiudeva subito con Under: la richiesta del turco ha spiazzato il Napoli - ilnapolionline : CdS Ediz. Campania - 'MILIK-DZXEKO, ci siamo'. L'ultima parola al polacco - -