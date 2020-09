Caso Navalny, alta tensione tra Macron e Putin (Di martedì 15 settembre 2020) Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato nel corso di una telefonata con il suo omologo russo Vladimir Putin del Caso Navalny, esprimendo "la sua profonda preoccupazione per l'azione criminale" contro l'oppositore russo e chiedendo che "venga fatta luce" sull'accaduto. Macron ha anche dichiarato che la Francia "condivide la convinzione di altri Paesi europei sull'avvelenamento con un agente nervino del tipo Novichok" in base "alle analisi dei suoi laboratori", avvelenamento che "contravviene alle norme internazionali sull'uso delle armi chimiche", si legge in una nota dell'Eliseo. La Francia, ha detto Macron, "mostra piena solidarietà alla Germania sui prossimi passi e sulle conclusioni da stendere".Il presidente russo, da parte sua, ha risposto al capo di stato francese ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 15 settembre 2020) Il presidente francese Emmanuelha parlato nel corso di una telefonata con il suo omologo russo Vladimirdel, esprimendo "la sua profonda preoccupazione per l'azione criminale" contro l'oppositore russo e chiedendo che "venga fatta luce" sull'accaduto.ha anche dichiarato che la Francia "condivide la convinzione di altri Paesi europei sull'avvelenamento con un agente nervino del tipo Novichok" in base "alle analisi dei suoi laboratori", avvelenamento che "contravviene alle norme internazionali sull'uso delle armi chimiche", si legge in una nota dell'Eliseo. La Francia, ha detto, "mostra piena solidarietà alla Germania sui prossimi passi e sulle conclusioni da stendere".Il presidente russo, da parte sua, ha risposto al capo di stato francese ...

ItalyMFA : ???? ???? Colloquio telefonico del Min. @luigidimaio con il suo omologo russo #Lavrov ??In agenda: ??Relazioni bilatera… - limesonline : “La vera posta in gioco nello scontro interno al triangolo Russia-Germania-Stati Uniti accentuato dalla crisi bielo… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo su contorcimenti e contorsioni della Merkel dopo il caso Navalny. Che farà sul gasdotto… - nava_ste : RT @ItalyMFA: ???? ???? Colloquio telefonico del Min. @luigidimaio con il suo omologo russo #Lavrov ??In agenda: ??Relazioni bilaterali ??Libia… - galax64716705 : RT @ItalyMFA: ???? ???? Colloquio telefonico del Min. @luigidimaio con il suo omologo russo #Lavrov ??In agenda: ??Relazioni bilaterali ??Libia… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Navalny A Putin il caso Navalny può costare un gasdotto Il Post Italia-Russia, colloquio Di Maio-Lavrov: tra temi anche caso Navalny

Roma, 15 set. (LaPresse) - Si è svolto oggi un colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il suo omologo russo, Sergej Lavrov. A darne notizia sono i canali social della Farne ...

Cos'è il Novichok, l'agente nervino che sta facendo parlare molto di sé

Tutte i giornali del mondo riportano la notizia del sospetto avvelenamento del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny con l'agente nervino Novichok. Di cosa si tratta? Gli agenti nervini (scoper ...

A Putin il caso Navalny può costare un gasdotto

Il Nord Stream 2 per la Russia è un affare economico e una leva politica: ora molti chiedono ad Angela Merkel di tirarsi indietro L’avvelenamento di Alexei Navalny, il principale oppositore del presid ...

Roma, 15 set. (LaPresse) - Si è svolto oggi un colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il suo omologo russo, Sergej Lavrov. A darne notizia sono i canali social della Farne ...Tutte i giornali del mondo riportano la notizia del sospetto avvelenamento del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny con l'agente nervino Novichok. Di cosa si tratta? Gli agenti nervini (scoper ...Il Nord Stream 2 per la Russia è un affare economico e una leva politica: ora molti chiedono ad Angela Merkel di tirarsi indietro L’avvelenamento di Alexei Navalny, il principale oppositore del presid ...