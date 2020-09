Calciomercato Genoa: Pjaca nel mirino di Faggiano, i dettagli (Di martedì 15 settembre 2020) Calciomercato Genoa: i rossoblù sono scatenati e l’ultimo nome che piace al ds Faggiano è quello di Marko Pjaca. I dettagli Melegoni, Goldaniga, Badelj solo nella giornata di ieri. È finita qui? Macché, il Genoa è letteralmente scatenato sul mercato ed è pronto a rinforzare ulteriormente la rosa di Maran. Gli affari che porteranno in Liguria Juan Jesus e Karsodorp sono vicini al traguardo ma nelle ultime ore è rimbalzato con insistenza il nome di Marko Pjaca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Preziosi da diverse sessioni di mercato corteggia il fantasista croato, reduce da sei mesi incolore all’Anderlecht anche a causa di infortuni che hanno rallentato, se non stoppato, una carriera che sembrava più ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020): i rossoblù sono scatenati e l’ultimo nome che piace al dsè quello di Marko. IMelegoni, Goldaniga, Badelj solo nella giornata di ieri. È finita qui? Macché, ilè letteralmente scatenato sul mercato ed è pronto a rinforzare ulteriormente la rosa di Maran. Gli affari che porteranno in Liguria Juan Jesus e Karsodorp sono vicini al traguardo ma nelle ultime ore è rimbalzato con insistenza il nome di Marko. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Preziosi da diverse sessioni di mercato corteggia il fantasista croato, reduce da sei mesi incolore all’Anderlecht anche a causa di infortuni che hanno rallentato, se non stoppato, una carriera che sembrava più ...

