Azzolina suona la campanella. Esame superato a pieni voti. La scuola è partita bene. I primi bocciati dell’anno sono i profeti di sventura (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo circa sei mesi è tornata a suonare la tanto attesa campanella nelle scuole italiane: sono oltre 5,6 milioni gli alunni che hanno ripreso ieri le lezioni in classe. A causa della pandemia da Covid-19, le scuole hanno chiuso il 5 marzo in tutta Italia, due settimane prima in alcune regioni del Nord, e le lezioni sono continuate a distanza. Quest’anno sono 8,3 milioni le studentesse e gli studenti che rientrano tra i banchi: 7.507.484 negli istituti statali, ai quali si aggiungono i circa 860 mila delle paritarie. Quelli delle scuole statali saranno distribuiti in 369.048 classi. Uno sforzo non banale, che come si sa è stato variamente criticato. Eppure non ci sono stati problemi di sorta all’inaugurazione. LA GIORNATA. Ed è chiaro il messaggio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo circa sei mesi è tornata are la tanto attesanelle scuole italiane:oltre 5,6 milioni gli alunni che hanno ripreso ieri le lezioni in classe. A causa della pandemia da Covid-19, le scuole hanno chiuso il 5 marzo in tutta Italia, due settimane prima in alcune regioni del Nord, e le lezionicontinuate a distanza. Quest’anno8,3 milioni le studentesse e gli studenti che rientrano tra i banchi: 7.507.484 negli istituti statali, ai quali si aggiungono i circa 860 mila delle paritarie. Quelli delle scuole statali saranno distribuiti in 369.048 classi. Uno sforzo non banale, che come si sa è stato variamente criticato. Eppure non cistati problemi di sorta all’inaugurazione. LA GIORNATA. Ed è chiaro il messaggio ...

«Oggi è un giorno importante. L'inaugurazione dell'anno scolastico, mai come in questa occasione, ha il valore e il significato di una ripartenza per l'intera società. Lo avvertono i ragazzi, lo compr ...

Il suono della campanella dà il via al nuovo anno scolastico, ma anche a tante polemiche. Che si faranno man mano sempre più dure con l’avvicinarsi delle elezioni. Questo è un anno particolare che ved ...

Il monitoraggio di scuole e trasporti. La Fondazione CR Firenze dona 200.000 mascherine da destinare a 25.000 studenti degli istituti superiori. Bussolin critica il sindaco. La replica Pd al capogrupp ...

