Alfonso Signorini, prima puntata del GF Vip e prima gaffe: "Tu sei…" (Di martedì 15 settembre 2020) GF Vip 5, ci siamo. Lunedì 14 settembre è finalmente iniziata la quinta edizione che vede sempre Alfonso Signorini al timone. Una partenza col botto: il reality tornerà in diretta e in prima serata anche venerdì prossimo. A quel punto tutti i 20 vipponi saranno in Casa e il gioco può prendere avvio. Intanto hanno varcato la famosa porta rossa Matilde Brandi, Fausto Leali, Patrizia De Blanck, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, Flavia Vento, Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta. Ma era previsto un altro attesissimo ingresso che non è avvenuto e che ha subito aperto il giallo: dov'è Elisabetta Gregoraci? Gli spettatori hanno subito iniziato a bombardare i social con questa domanda non vedendo arrivare la showgirl e ...

MarioManca : Immagino che Barbara D'Urso in questo momento si stia facendo una grassa risata: ora potrà tirare fuori Flavia Vent… - filufilo : RT @Unf_Tweet: - _halseymanic : RT @heythreshold: signorini: 'patrizia ma tu non devi credere a tutte le cazzate che scrivono i giornali' patrizia de blanck: 'alfonso gua… - blogtivvu : Ascolti Grande Fratello Vip 5, debutto flop per Alfonso Signorini: ecco i dati auditel del 14 settembre 2020 e chi… - _Sherbatsky__ : RT @voicexgozzi: Signorini alla contessa: 'Patrizia ma tu non devi credere a tutte le cazzate che scrivono i giornali' Patrizia: 'Alfonso… -