A cosa serve l’alga spirulina | fa davvero dimagrire? Abbassa il colesterolo? Dalle proprietà alle controindicazioni

(Di martedì 15 settembre 2020) L’algaè una microalga verde-azzurra di acqua dolce considerata a tutti gli effetti un “superfood“: ciò perché contiene diversi principi attivi importanti per la nostra salute. Le proprietà nutrizionali dell’algasono interessanti, al pari di gran parte delle alghe in generale: è ricca, ad esempio, di biliproteine, proteine vegetali, e contiene anche molte vitamine, tra cui quelle dei gruppi A e B, il betacarotene, la vitamina D, la vitamina K e la vitamina E. Contiene anche acidi grassi essenziali, minerali come il ferro e oligoelementi. L’algasi trova in commercio in diverse forme, insieme ad altri cibi, in polvere, in fiocchi, tavolette o capsule. Il nome di quest’alga è certamente singolare, ma il motivo è ...