Zaniolo, intervento riuscito: il campione inondato di affetto sui social (Di lunedì 14 settembre 2020) Nicolò Zaniolo è stato operato al ginocchio nella giornata di ieri in Austria. L'intervento è perfettamente riuscito, ora al campione della Roma serve tempo (almeno sei mesi) per riabilitarsi e tornare in campo. Non manca il sostegno di genitori, fidanzata, amici ed estimatori. Nicolò Zaniolo è stato operato ieri in Austria, presso la clinica Gelenkpunkt … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

