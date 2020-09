“Visioni differenti del M5S”: Di Maio-Casaleggio, la rottura ora è ufficiale (Di lunedì 14 settembre 2020) “È evidente che il Movimento ha visioni differenti al suo interno”. Una frase che assume un suono particolare se messa in bocca a quel Luigi Di Maio che ha iniziato da tempo le manovre di avanzamento verso il trono del partito, pronto a reclamare la leadership in occasione dei prossimi Stati Generali. E che ha un destinatario ben preciso: quel Davide Casaleggio che rappresenta, al momento, il polo opposto dello schieramente pentastellato. Niente ricuciture, insomma. Il dissenso tra i due è ora ufficiale, il segnale ufficiale dell’inizio di una guerra che, in realtà, si sta combattendo già da tempo tra i Cinque Stelle. Lo scontro, che andrà in scena nella sua totalità soltanto dopo il delicatissimo passaggio delle Regionali, vedrà Di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 14 settembre 2020) “È evidente che il Movimento ha visionial suo interno”. Una frase che assume un suono particolare se messa in bocca a quel Luigi Diche ha iniziato da tempo le manovre di avanzamento verso il trono del partito, pronto a reclamare la leadership in occasione dei prossimi Stati Generali. E che ha un destinatario ben preciso: quel Davideche rappresenta, al momento, il polo opposto dello schieramente pentastellato. Niente ricuciture, insomma. Il dissenso tra i due è ora, il segnaledell’inizio di una guerra che, in realtà, si sta combattendo già da tempo tra i Cinque Stelle. Lo scontro, che andrà in scena nella sua totalità soltanto dopo il delicatissimo passaggio delle Regionali, vedrà Di ...

