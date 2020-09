Un posto al sole anticipazioni: LARA parla con un personaggio misterioso… (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo aver assistito al drammatico matrimonio mancato di Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), un “piccolo mistero” attanaglia in questi giorni i fan di Un posto al sole, che osservano con molta attenzione le mosse di una “new entry” cercando di capire se i loro sospetti siano fondati…Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 15 settembre 2020Come sapete, un importante magnate russo ha effettuato ai Cantieri una commessa davvero importante: un grande yacht, non facile da realizzare e che necessiterà di tutte le risorse produttive che si possono mettere in campo. Una scommessa rischiosa, insomma, che però pare non spaventare l’entusiasta Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), con Marina Giordano (Nina Soldano) che si è fatta coinvolgere nella ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo aver assistito al drammatico matrimonio mancato di Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), un “piccolo mistero” attanaglia in questi giorni i fan di Unal, che osservano con molta attenzione le mosse di una “new entry” cercando di capire se i loro sospetti siano fondati…Leggi anche: IL SEGRETO,puntata di martedì 15 settembre 2020Come sapete, un importante magnate russo ha effettuato ai Cantieri una commessa davvero importante: un grande yacht, non facile da realizzare e che necessiterà di tutte le risorse produttive che si possono mettere in campo. Una scommessa rischiosa, insomma, che però pare non spaventare l’entusiasta Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), con Marina Giordano (Nina Soldano) che si è fatta coinvolgere nella ...

