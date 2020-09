“Ti amo assaje”: i tik tok di Ciro per ricordare la voce di Paola (VIDEO) (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiCaivano (Na) – “Mi manchi. Voglio sta cu te core e core. Ti amo assaje assaje”. Questo l’ultimo VIDEO pubblicato poche ore fa sui social da Ciro, con gli audio di WhatsApp che si scambiava con la sua Maria Paola. Proprio ieri, avrebbero festeggiato i tre anni insieme e pochi giorni fa prima del terribile omicidio su TikTok avevano pubblicato un VIDEO sul loro profilo di coppia. Immagini di una coppia come tante altre, gesti d’affetto e la quotidianità di un uomo e una donna prima di essere divisi dall’odio transfobico di una persona a loro vicina. Una storia terribile che ha scossa non solo Caivano, non solo la Napoli ma l’Italia intera. Un amore distrutto, spazzato via dall’odio, dalla discriminazione, dall’ignoranza. E’ la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiCaivano (Na) – “Mi manchi. Voglio sta cu te core e core. Ti amo assaje assaje”. Questo l’ultimopubblicato poche ore fa sui social da, con gli audio di WhatsApp che si scambiava con la sua Maria. Proprio ieri, avrebbero festeggiato i tre anni insieme e pochi giorni fa prima del terribile omicidio su TikTok avevano pubblicato unsul loro profilo di coppia. Immagini di una coppia come tante altre, gesti d’affetto e la quotidianità di un uomo e una donna prima di essere divisi dall’odio transfobico di una persona a loro vicina. Una storia terribile che ha scossa non solo Caivano, non solo la Napoli ma l’Italia intera. Un amore distrutto, spazzato via dall’odio, dalla discriminazione, dall’ignoranza. E’ la ...

