‘Temptation Island 7’, Ciavy Maliokapis spiega il perché dei suoi comportamenti all’interno del villaggio e su Valeria Liberati confessa: “Ho una paura matta di perderla” (Di lunedì 14 settembre 2020) Hanno fatto molto discutere nel corso della settima edizione di Tempation Island Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati che hanno vissuto all’interno del docu-reality un percorso abbastanza turbolento. Era stato Ciavy a richiedere il falò di confronto immediato dopo aver visto una forte complicità tra la fidanzata Valeria e il single Alessandro Basciano, a seguito del quale i due hanno deciso di lasciare i rispettivi villaggi da single, salvo poi ritrovarsi a distanza di un po di tempo. Adesso la storia tra i due procede e gonfie vele e intervistato da Il Giornale è stato Maliokapis a spiegare come era la loro storia prima di entrare nel reality e da dove sono nate le difficoltà riscontrate nel loro ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 settembre 2020) Hanno fatto molto discutere nel corso della settima edizione di Tempationche hanno vissuto all’interno del docu-reality un percorso abbastanza turbolento. Era statoa richiedere il falò di confronto immediato dopo aver visto una forte complicità tra la fidanzatae il single Alessandro Basciano, a seguito del quale i due hanno deciso di lasciare i rispettivi villaggi da single, salvo poi ritrovarsi a distanza di un po di tempo. Adesso la storia tra i due procede e gonfie vele e intervistato da Il Giornale è statore come era la loro storia prima di entrare nel reality e da dove sono nate le difficoltà riscontrate nel loro ...

