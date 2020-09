Scuola, Conte: “E’ un giorno importante. Questa sera faremo un primo bilancio. Non nascondiamo delle criticità” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Oggi è un giorno importante per la comunità nazionale. Viviamo questo giorno con entusiasmo. Non nascondiamo delle criticità, Questa sera confidiamo di ritrovarci anche a fare un primo bilancio. Siamo anche consapevoli che mai come quest’anno stiamo investendo nella Scuola, a dispetto della pandemia. Continueremo a valutare con la ministra Azzolina e i ministri competenti Questa prima giornata per contribuire alla realizzazione di quest’anno scolastico”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Palazzo Borromeo a proposito dell’avvio dell’anno scolastico. “Questa mattina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) “Oggi è unper la comunità nazionale. Viviamo questocon entusiasmo. Noncriticità,confidiamo di ritrovarci anche a fare un. Siamo anche consapevoli che mai come quest’anno stiamo investendo nella, a dispetto della pandemia. Continueremo a valutare con la ministra Azzolina e i ministri competentiprima giornata per contribuire alla realizzazione di quest’anno scolastico”. E’ quanto ha detto il premier, Giuseppe, a margine di un evento a Palazzo Borromeo a proposito dell’avvio dell’anno scolastico. “mattina ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutte le ragioni del nervosismo di Conte: due inchieste (Trento e Bergamo), caos scuola,… - Capezzone : +++Videomessaggio di #Conte sulla scuola+++ -tono generale tra sleepy e groggy -contenuti di una banalità sconcert… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Scuola, il predicozzo di Conte: retorica da Libro Cuore. Ma la sostanza è: arrangiatevi. - NazzarenoMi : RT @benq_antonio: #primogiornodiscuola TUTTO OK!! mi sento di ringraziare #Conte e #Azzolina che hanno fatto un buon lavoro dopo 6 mesi di… - Giammo3 : Un miglio? In Italia le distanza si misurano in metri e chilometri: in quale nazione il figlio di #Conte frequenta… -