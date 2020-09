Sabrina Paravicini | la confessione sul figlio autistico da speranza

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 settembre 2020), la Gessica di ‘Un medico in famiglia’, ha voluto condividere con i fan un messaggio per suoNino, affetto da autismo.Fonte Foto Instagram @officialDistupiscono la forza e il sorriso, che non si è mai spento sul suo volto, neanche quando ha dovuto fare i conti con il cancro. L’ex volto di Un medico in famiglia prima di dover fare i conti con la sua malattia ha dovuto affrontare la scoperta che suoNino fosse affetto da autismo. Oggi, a distanza di oltre dieci anni dalla diagnosi il messaggio dell’attrice e regista su Instagram daa tanti ...