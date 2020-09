Q4, il loro libro è il più venduto in Italia in questo momento: ecco perché e chi sono (Di lunedì 14 settembre 2020) A sorpresa, il libro di quattro tiktoker ha conquistato la vetta dei libri più venduti in Italia. Uscita il 1 settembre 2020, “Fratelli per Caso” è l’opera prima dei Q4 (Quei Quattro), ovvero quattro amici romani che spopolano con numeri “monster” su TikTok. Diego, Lele, Tancredi e Gianmarco sono i loro nomi: hanno 42 anni e 8 milioni di followers in quattro. Al loro debutto, secondo La Repubblica, le 160 pagine scritte dai tiktoker (o da chi per loro) si sono stabilizzate al primo posto della classifica generale con più di 11mila copie vendute. Sotto di loro spiccano nomi del calibro del fisico Carlo Rovelli, Valérie Perrin, Sandro Veronesi e Ferzan Ozpetek. “Ma chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) A sorpresa, ildi quattro tiktoker ha conquistato la vetta dei libri più venduti in. Uscita il 1 settembre 2020, “Fratelli per Caso” è l’opera prima dei Q4 (Quei Quattro), ovvero quattro amici romani che spopolano con numeri “monster” su TikTok. Diego, Lele, Tancredi e Gianmarconomi: hanno 42 anni e 8 milioni di followers in quattro. Aldebutto, secondo La Repubblica, le 160 pagine scritte dai tiktoker (o da chi per) sistabilizzate al primo posto della classifica generale con più di 11mila copie vendute. Sotto dispiccano nomi del cadel fisico Carlo Rovelli, Valérie Perrin, Sandro Veronesi e Ferzan Ozpetek. “Ma chi ...

SilviaPareschi2 : RT @FerdinandoC: Ciao! Questo è un libro, l’ho scritto io! A parte questo irrilevante dettaglio, si intitola Italian Wood, esce per @Librim… - eefuuck : Da ieri sera sono a oltre metà del libro e voglio commentare solo una cosa: IL LORO PRIMO BACIO ???????? - souloficex : RT @chiaragreys98: Meloni: Ferragnez non avranno mai letto un libro in vita loro. Fedez: libreria immensa che consiglia libri a destra e s… - _Fab1ana_ : RT @chiaragreys98: Meloni: Ferragnez non avranno mai letto un libro in vita loro. Fedez: libreria immensa che consiglia libri a destra e s… - lox1dfp_ : RT @sorridimiiniall: Che nervoso quei professori che ti mettono 2/3 se dimentichi un libro. Quando loro dimenticano il materiale per fare l… -

Ultime Notizie dalla rete : loro libro LIBRI. “Storia di una bambina farfalla a Gaza” Nena News Agency Audible dona tablet e account a Istituto Comprensivo Codogno

a migliaia di titoli a loro dedicati oltre che a strumenti tecnologici per la didattica, in presenza e a distanza. Il 'back to school' passa nel 2020 anche da Alexa. Fino al 30 settembre sarà ...

Mondadori Education, nuovi strumenti per il ritorno a scuola

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Mondadori Education mette a disposizione, tramite il proprio sito, all'inizio di questo anno scolastico che "sarà 'nuovo' sotto molti punti di vista", 260 test diagnostici d'in ...

a migliaia di titoli a loro dedicati oltre che a strumenti tecnologici per la didattica, in presenza e a distanza. Il 'back to school' passa nel 2020 anche da Alexa. Fino al 30 settembre sarà ...(ANSA) - ROMA, 14 SET - Mondadori Education mette a disposizione, tramite il proprio sito, all'inizio di questo anno scolastico che "sarà 'nuovo' sotto molti punti di vista", 260 test diagnostici d'in ...