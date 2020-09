Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 settembre 2020) Microsoft ha annunciato nella giornata di oggi che la società avrà più di 150da trasmettere in streamingattraverso il suo servizio di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Conosciuta in precedenza come, la funzione di streaming del gioco verrà lanciata il 15 settembre per tablet e telefoni Android.è incluso in Xbox Game Pass Ultimate come funzionalità di streaming di gioco.Microsoft lancerà un aggiornamento per l'app Xbox Game Pass su Android in 22 paesi, inclusi Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Corea del Sud, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.Mancano dalla lista dei 150 ...