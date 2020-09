Processo Fifa, la difesa chiede il rinvio (Di lunedì 14 settembre 2020) L'avvocato dell'ex segretario generale Jérôme Valcke ha denunciato una collusione sistematica fra MPC e Fifa. Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 14 settembre 2020) L'avvocato dell'ex segretario generale Jérôme Valcke ha denunciato una collusione sistematica fra MPC e

Ultime Notizie dalla rete : Processo Fifa Al via il secondo processo FIFA Ticinonews.ch TPF: manca un imputato, processo FIFA si terrà comunque

Il secondo processo davanti al Tribunale penale federale (TPF) a Bellinzona legato al complesso dossier della FIFA si terrà malgrado l'assenza di uno dei tre imputati, un uomo d'affari greco. Presenti ...

FIFA, processo in contumacia

