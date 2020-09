Pau Gasol, il nome della figlia in onore di Kobe: si chiama Elisabet Gianna (Di lunedì 14 settembre 2020) Pau Gasol e il nome alla figlia in onore della famiglia di Kobe Bryant. Il cestista spagnolo ha festeggiato la nascita di Elisabet Gianna: chiaro il riferimento a Gigi, figlia del campione scomparso. “La nostra piccola è finalmente arrivata! Il parto è andato molto bene e non potremmo essere più felici. Elisabet Gianna Gasol, un nome davvero significativo per la nostra bellissima figlia!!”, ha scritto Gasol su Instagram con tanto di foto. View this post on Instagram Nuestra pequeña ya está con nosotros! Todo ha ido muy bien y no podemos estar más ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Paue ilallainfamiglia diBryant. Il cestista spagnolo ha festeggiato la nascita di: chiaro il riferimento a Gigi,del campione scomparso. “La nostra piccola è finalmente arrivata! Il parto è andato molto bene e non potremmo essere più felici., undavvero significativo per la nostra bellissima!!”, ha scrittosu Instagram con tanto di foto. View this post on Instagram Nuestra pequeña ya está con nosotros! Todo ha ido muy bien y no podemos estar más ...

