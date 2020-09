Parmigiana di zucchine e patate | una ricetta ghiotta

Leggi su bloglive

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ladiè unagustosa e sfiziosissima. Un piatto ottimo da presentare al posto della solita. LadelladiLadiè unagustosa e leggera. Con pochi e semplici ingredienti come lee leè possibile creare un piatto ghiotto e filante! Ladiè perfetta per ogni occasione, da servire come antipasto, piatto unico o come secondo piatto. Vediamo insieme ladelladicon ...