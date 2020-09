“Non vedeva l’ora di diventare grande” Sara Ruffato muore in un incidente (Di lunedì 14 settembre 2020) In provincia di Venezia, un incidente stradale è costato la vita ad una giovane di 17 anni. Oggi lei avrebbe ripreso la scuola Sara Ruffato (Fonte foto: web)Una domenica tragica, per la famiglia e tutti gli amici della giovanissima, Sara Ruffato, la diciassettenne che nella mattinata di domenica, ha perso la vita in un incidente d’auto nel veneziano. Il violento impatto si è verificato a San Donà di Piave, sulla bretella della Coop. La ragazza, oggi sarebbe tornata tra i banchi di scuola, ma i compagni di classe troveranno vuoto il suo banco. La giovane, non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi. Sara Ruffato, muore giovanissima in un incidente stradale Fonte foto: (Getty ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 settembre 2020) In provincia di Venezia, unstradale è costato la vita ad una giovane di 17 anni. Oggi lei avrebbe ripreso la scuola(Fonte foto: web)Una domenica tragica, per la famiglia e tutti gli amici della giovanissima,, la diciassettenne che nella mattinata di domenica, ha perso la vita in und’auto nel veneziano. Il violento impatto si è verificato a San Donà di Piave, sulla bretella della Coop. La ragazza, oggi sarebbe tornata tra i banchi di scuola, ma i compagni di classe troveranno vuoto il suo banco. La giovane, non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi.giovanissima in unstradale Fonte foto: (Getty ...

