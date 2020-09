Nero a Metà 2, Seconda Puntata: L’Omicidio di Olga! (Di lunedì 14 settembre 2020) Nero a Metà 2, trama Seconda Puntata: dopo le ricerche per la sua sparizione, Olga viene trovata priva di vita. I sospetti ricadono sul marito Mario, ma Carlo non crede che possa essere il colpevole. Intanto Micaela viene coinvolta… Nero a Metà arriva alla Seconda Puntata e la fiction con tinte di giallo che appassiona moltissimi telespettatori, è tornata con tanti colpi di scena. In questa Puntata in particolar modo, alcuni eventi sconvolgenti coinvolgeranno Olga. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Nero a Metà 2: dove eravamo rimasti Malik e Olga partecipano alla cerimonia di promozione. Durante questi momenti, un suv sperona un’auto che stava trasportando degli organi, ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 14 settembre 2020)a Metà 2, trama: dopo le ricerche per la sua sparizione, Olga viene trovata priva di vita. I sospetti ricadono sul marito Mario, ma Carlo non crede che possa essere il colpevole. Intanto Micaela viene coinvolta…a Metà arriva allae la fiction con tinte di giallo che appassiona moltissimi telespettatori, è tornata con tanti colpi di scena. In questain particolar modo, alcuni eventi sconvolgenti coinvolgeranno Olga. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.a Metà 2: dove eravamo rimasti Malik e Olga partecipano alla cerimonia di promozione. Durante questi momenti, un suv sperona un’auto che stava trasportando degli organi, ...

