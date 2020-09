Napoli | parla l’ex Andrea Dossena | “David Ospina dà più certezze a Gennaro Gattuso”

(Di martedì 15 settembre 2020) A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex terzino del. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri. “Lo spogliatoio del mioera molto tosto e sudamericano, noi italiani diventammo sudamericani e loro diventarono napoletani. A Parma col 4-3-3 o col 4-2-3-1? Sarà Gattuso a decidere dopo aver visto gli allenamenti, col 4-3-3 si va verso una certezza che già si conosce. Col 4-2-3-1 bisogna capire se il lavoro di Gattuso sia stato assimilato, certamente avere una alternativa rende tutto più semplice a partita in corso e si può mettere in difficoltà l’avversario”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  ...

ZeusMega : RT @caterinabalivo: Napoli, parla il ragazzo di Paola: aveva chiesto di rivederla Senza più il suo amore e tutti noi con un pezzettino in m… - xlightsofhope : RT @caterinabalivo: Napoli, parla il ragazzo di Paola: aveva chiesto di rivederla Senza più il suo amore e tutti noi con un pezzettino in m… - caterinabalivo : Napoli, parla il ragazzo di Paola: aveva chiesto di rivederla Senza più il suo amore e tutti noi con un pezzettino… - nicole_zaia : @Michele_Napoli @YouTube 450 specie di animali omosex: Albatros,Anatra,Ariete,Bisonte americano,Bonobo,Cane,Cervo,C… - news24_napoli : Milan-Chiesa, parla Pradè: ‘Non li abbiamo mai sentiti’ -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli parla

Yahoo Notizie

Daniela Lourdes Falanga, presidente di Antinoo Arcigay Napoli, parla con Iene.it della tragedia di Maria Paola Gaglione. La 20enne è morta dopo uno scontro in motorino con il fratello, accusato di omi ...La Roma è a un passo dall'acquistare Arkadiusz Milik. Il centravanti del Napoli è finalmente pronto a salutare definitivamente gli azzurri per trasferirsi tra le fila dei giallorossi, dopo ormai un me ...È stato peggio non giocare l’amichevole di Lisbona. A palla ferma la partita racconta un Napoli ancora tutto da inventare ad una settimana dal campionato. Più che avere idee confuse, al Napoli ne manc ...