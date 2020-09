Milan | Maldini | “Tonali? E’ una bella storia Preoccupati per la sfida con lo Shamrock Rovers”

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il direttore tecnico delPaoloè intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 in occasione della presentazione di Sandro Tonali, neo acquisto dei rossoneri: “Credo che la sua sia unain un calcio dove c’è sempre meno spazio per il sentimentalismo. La sua determinazione e i suoi agenti hanno permesso che la trattativa andasse a buon fine. Inoltre è merito anche di Cellino, uomo di valore e di parola, se Sandro è riuscito a coronare il suo sogno“.ha poi parlato dellaeuropea che attende il, impegnato sul campo delloRovers giovedì 17 settembre: “Ammetto che la partita ci fa un po’ paura. La stagione non è ancora cominciata e ...

Maldini: “Chiesa? “E’ uno dei migliori giovani italiani, ma sono sincero: non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina per Chiesa” Parla così a Sky Sport il dt del Milan, Paolo Maldini, a margi ...In questi primi due anni di esperienza dirigenziale Paolo Maldini ha incassato molte critiche, tantissime delle quali inegenerose e immeritate. Non perché l’ex ...