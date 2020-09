L’appello di Berlusconi dopo le dimissioni: “Non sottovalutate il pericolo, ognuno di noi è esposto al rischio di essere contagiato e di contagiare” (Di lunedì 14 settembre 2020) “ognuno di noi è esposto al rischio di essere contagiato e di contagiare gli altri. Per questo invito tutti alla massima responsabilità”. Sono le parole di Silvio Berlusconi, appena dimesso dall’ospedale San Raffaele dopo il ricovero per Covid-19, che ha rivolto un appello alla cittadinanza: “Non sottovalutate il pericolo”. L'articolo L’appello di Berlusconi dopo le dimissioni: “Non sottovalutate il pericolo, ognuno di noi è esposto al rischio di essere contagiato e di contagiare” proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) “di noi èaldie di contagiare gli altri. Per questo invito tutti alla massima responsabilità”. Sono le parole di Silvio, appena dimesso dall’ospedale San Raffaeleil ricovero per Covid-19, che ha rivolto un appello alla cittadinanza: “Nonil”. L'articolo L’appello dile: “Nonildi noi èaldie di contagiare” proviene da Il Fatto ...

