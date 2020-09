Lady Gaga attrice dopo a A Star Is Born? Le ultime indiscrezioni (Di lunedì 14 settembre 2020) Lady Gaga attrice dopo il successo con Bradlay Cooper? Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, sembrerebbe che Stefani Germanotta sia pronta a tornare sul grande schermo con il personaggio di Emma Frost, anche detta White Queen, andando così a preStare il volto a uno dei protagonisti di X-Men. Gli rumors arrivano dal sito We Got This Covered. Il personaggio che potrebbe essere affidato al talento di Lady Gaga è dotato di doti sovrannaturali – così com’è riportato nei fumetti – ed è nemico degli X-Men. Tuttavia, questi non potranno rinunciare alle sue qualità, ragion per cui entrerà a far parte del gruppo. In passato, Emma Frost era stata interpretata ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 settembre 2020)il successo con Bradlay Cooper? Stando alletrapelate nelleore, sembrerebbe che Stefani Germanotta sia pronta a tornare sul grande schermo con il personaggio di Emma Frost, anche detta White Queen, andando così a pree il volto a uno dei protagonisti di X-Men. Gli rumors arrivano dal sito We Got This Covered. Il personaggio che potrebbe essere affidato al talento diè dotato di doti sovrannaturali – così com’è riportato nei fumetti – ed è nemico degli X-Men. Tuttavia, questi non potranno rinunciare alle sue qualità, ragion per cui entrerà a far parte del gruppo. In passato, Emma Frost era stata interpretata ...

