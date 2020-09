Grande Fratello Vip a rischio? Un autore positivo al Covid-19 (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip è a rischio? Un contagio di Covid-19 tra gli autori potrebbe mettere a rischio la messa in onda del reality: ecco la risposta di Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip (fonte foto: Facebook, @GrandeFratello)Questa sera è previsto il debutto del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini dovrebbe tornare con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il venerdì. Tuttavia un contagio interno potrebbe far slittare l’inizio del programma, ecco la comunicazione ufficiale del conduttore del noto reality. Grande Fratello Vip, un contagio mette a rischio lo show? Alfonso ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 settembre 2020) IlVip è a? Un contagio di-19 tra gli autori potrebbe mettere ala messa in onda del reality: ecco la risposta di Alfonso Signorini.Vip (fonte foto: Facebook, @)Questa sera è previsto il debutto delVip 5, Alfonso Signorini dovrebbe tornare con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il venerdì. Tuttavia un contagio interno potrebbe far slittare l’inizio del programma, ecco la comunicazione ufficiale del conduttore del noto reality.Vip, un contagio mette alo show? Alfonso ...

