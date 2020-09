GP Toscana | Wolff smentisce l' interesse Ineos a rilevare Mercedes

(Di lunedì 14 settembre 2020)che sarà presente anche nel 2021, ma non è chiaro ancora in quale ruolo e grado di coinvolgimento nella strutturachele ultime ricostruzioni sulla compagine azionaria ...

TopCarNews : Mercedes omaggia Ferrari: Safety Car rossa al Mugello – FOTO - P300it : F1 | GP Toscana 2020, anteprima Mercedes: parla Toto Wolff ? di Alessandra Leoni ?? - codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1: #Mercedes omaggia la #Ferrari, Safety Car rossa nel #TuscanGP - palinaciani : RT @FormulaPassion: #F1: #Mercedes omaggia la #Ferrari, Safety Car rossa nel #TuscanGP - FormulaPassion : #F1: #Mercedes omaggia la #Ferrari, Safety Car rossa nel #TuscanGP -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Wolff

Wolff che sarà presente anche nel 2021, ma non è chiaro ancora in quale ruolo e grado di coinvolgimento nella struttura Mercedes. Wolff che smentisce le ultime ricostruzioni sulla compagine azionaria ...Le indiscrezioni degli ultimi giorni danno la scuderia di Brackley prossima a cedere parte delle quote azionarie del team di F1 al colosso petrolchimico Ineos, già presente sulle W11 come sponsor. Ine ...