Fitto a TPI: “Emiliano divide persino il governo, come può convincere i pugliesi?” (Di lunedì 14 settembre 2020) Fitto: “Emiliano divide persino il governo, come può convincere i pugliesi?” A una settimana dalle Elezioni Regionali in Puglia, il candidato di centrodestra Raffaele Fitto presenta il suo programma elettorale assicurando che non sarà “un ritorno al passato”, a quando cioè ha già ricoperto la carica di governatore dal 2000 al 2005: punterà su investimenti in agricoltura e infrastrutture, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia dimenticate dalla giunta uscente. Una rielezione di Fitto farebbe tornare il centrodestra alla guida della Regione dopo quindici anni di governo “rosso”: 10 di Nichi Vendola, che lo sconfisse nel 2005, e cinque di Michele ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020): “Emilianoilpuòi pugliesi?” A una settimana dalle Elezioni Regionali in Puglia, il candidato di centrodestra Raffaelepresenta il suo programma elettorale assicurando che non sarà “un ritorno al passato”, a quando cioè ha già ricoperto la carica di governatore dal 2000 al 2005: punterà su investimenti in agricoltura e infrastrutture, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia dimenticate dalla giunta uscente. Una rielezione difarebbe tornare il centrodestra alla guida della Regione dopo quindici anni di“rosso”: 10 di Nichi Vendola, che lo sconfisse nel 2005, e cinque di Michele ...

“Io il gomito non lo do“, così Matteo Salvini a margine del comizio elettorale del centrodestra a Bari di sabato 12 settembre mentre stringe la mano al candidato presidente della Regione Puglia Raffae ...

