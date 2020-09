Fiorello su Sanremo 2021: “Senza pubblico non avrebbe senso” (Di lunedì 14 settembre 2020) Fiorello su Sanremo 2021 si allinea con la visione del direttore artistico Amadeus. Il Festival della Canzone Italiana è sinonimo (anche) di assembramento e dovrebbe svolgersi nella sua interezza e nella sua versione originale. Un Festival senza pubblico non avrebbe senso, neanche per Fiorello. Fiorello è già stato confermato come ospite fisso del prossimo Festival di Sanremo, parte integrante del cast dell’edizione numero 71 in tutte e 5 le serate. Ospite del Festival della Comunicazione di Camogli, Fiorello su Sanremo 2021 ha sposato la visione del direttore artistico della kermesse canora dicendosi dubbioso a proposito di uno svolgimento in forma ridotta. “Fare ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 settembre 2020)susi allinea con la visione del direttore artistico Amadeus. Il Festival della Canzone Italiana è sinonimo (anche) di assembramento e dovrebbe svolgersi nella sua interezza e nella sua versione originale. Un Festival senzanonsenso, neanche perè già stato confermato come ospite fisso del prossimo Festival di, parte integrante del cast dell’edizione numero 71 in tutte e 5 le serate. Ospite del Festival della Comunicazione di Camogli,suha sposato la visione del direttore artistico della kermesse canora dicendosi dubbioso a proposito di uno svolgimento in forma ridotta. “Fare ...

