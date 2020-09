Ci sarà l’uscita di iOS 14 domani 15 settembre o solo la Golden Master?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) Inutile negarlo, si nutrono speranze sull’uscita di iOS 14 nella giornata di15, nell’evento Apple annunciatoqualche giorno fa. Eppure per il lancio dell’aggiornamento software ci sono delle considerazioni da fare che dovrebbero confermare un rilascio al pubblico posticipato, anche se di poco. Prima di dire se l’update iOS 14 giungerà sugli iPhone compatibili fin da, c’è da chiarire cosa vedremo certamente nel corso del keynoteonline di. Non dovrebbero esserci dubbi sulla presentazione del nuovo Apple Watch Series 6 ma pure su alcuni rinnovati iPad. Per quanto riguarda il vero e proprio lancio degli iPhone, l’appuntamento dovrebbe essere posticipato ad ottobre e dunque tra le altre ...