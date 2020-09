Centinaia di riviste scientifiche sono scomparse dal web. E così abbiamo perso tantissimi articoli

Leggi su wired

(Di lunedì 14 settembre 2020) (immagine: Getty Images)Si dice che una volta che un contenuto è online sia molto difficile farlo sparire completamente dalla circolazione. Eppure pare che tra il 2000 e il 2019 oltre 100open-access siano svanite, rendendo le loro pubblicazioni sostanzialmente introvabili. A segnalare il problema in un’analisi pubblicata su arXiv è il team di Mikael Laakso della Hanken School of Economics di Helsinki, che ritiene che il fenomeno possa essere molto più esteso e amplificarsi nel tempo. La scienza vulnerabile Laakso e i suoi colleghi hanno passato in rassegna database come Doaj, Ulrichsweb e Scopus per creare un elenco di testate online open-access. Per sapere se esistessero ancora hanno incrociato i titoli con l’archivio Keepers Registry, che tiene traccia delle...