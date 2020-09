Alunna positiva, in quarantena 18 compagni di classe e 3 maestre (Di lunedì 14 settembre 2020) Fosdinovo, Massa,, 14 settembre 2020 - Entrano in classe alle 8 di mattina, ma alle 8,30 sono già in quarantena. È accaduto alla scuola elementare nel comune di Fosdinovo, in provincia di Massa ... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 settembre 2020) Fosdinovo, Massa,, 14 settembre 2020 - Entrano inalle 8 di mattina, ma alle 8,30 sono già in. È accaduto alla scuola elementare nel comune di Fosdinovo, in provincia di Massa ...

ruiciccio : RT @qn_lanazione: Alunna positiva, in quarantena 18 compagni di classe e 3 maestre - lorenzovngl : RT @qn_lanazione: Alunna positiva, in quarantena 18 compagni di classe e 3 maestre - qn_lanazione : Alunna positiva, in quarantena 18 compagni di classe e 3 maestre - infoitinterno : Coronavirus: primo caso in scuola Friuli, alunna positiva - EugenioBerto70 : Coronavirus: primo caso in scuola Friuli, alunna positiva -

Ultime Notizie dalla rete : Alunna positiva Alunna positiva, in quarantena 18 compagni di classe e 3 maestre LA NAZIONE Scuola: prof positivo, 115 studenti in quarantena

(ANSA) - TRIESTE, 14 SET - Un docente dell'Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone (Gorizia) è risultato positivo al coronavirus e 115 studenti, appartenenti a cinque classi dell'istituto, sono sta ...

Bari, due scuole chiudono per Covid: due dipendenti positivi

Due istituti scolastici a Bari hanno chiuso e fermato le attività nel primo giorno di scuola a causa della scoperta di dipendenti positivi al Covid-19, lo rende noto l’Ansa. Bari, chiuso per Covid il ...

(ANSA) - TRIESTE, 14 SET - Un docente dell'Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone (Gorizia) è risultato positivo al coronavirus e 115 studenti, appartenenti a cinque classi dell'istituto, sono sta ...Due istituti scolastici a Bari hanno chiuso e fermato le attività nel primo giorno di scuola a causa della scoperta di dipendenti positivi al Covid-19, lo rende noto l’Ansa. Bari, chiuso per Covid il ...