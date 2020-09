Vogliamo un Brasile dove ci sia lavoro per tutti (Di domenica 13 settembre 2020) Amiche e amici. Negli ultimi mesi una tristezza infinita mi ha stretto il cuore. Il Brasile sta vivendo uno dei periodi peggiori della sua storia. Con 130mila morti e quattro milioni di persone contagiate, stiamo precipitando in una crisi sanitaria, sociale, economica e ambientale mai vista prima. Più di duecento milioni di brasiliani si svegliano ogni giorno, senza sapere se i loro parenti, amici o se stessi arriveranno sani e vivi alla notte. La stragrande maggioranza delle persone uccise dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 13 settembre 2020) Amiche e amici. Negli ultimi mesi una tristezza infinita mi ha stretto il cuore. Ilsta vivendo uno dei periodi peggiori della sua storia. Con 130mila morti e quattro milioni di persone contagiate, stiamo precipitando in una crisi sanitaria, sociale, economica e ambientale mai vista prima. Più di duecento milioni di brasiliani si svegliano ogni giorno, senza sapere se i loro parenti, amici o se stessi arriveranno sani e vivi alla notte. La stragrande maggioranza delle persone uccise dal … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

