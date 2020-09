Venezia 77, Leone D’oro a “Nomadland” di Chloe Zhao (Di domenica 13 settembre 2020) Il Leone d'Oro per il miglior film della 77^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, l'edizione della "ripartenza" è stato assegnato dalla Giuria Venezia 77 guidata da Cate Blanchett a "Nomadland" di Chloe Zhao, protagonista Frances McDormand che in collegamento ha ringraziato: "Siamo a Pasadena grazie alle 25 persone con cui abbiamo viaggiato, i nomadi che sono stati con noi, grazie a ogni loro respiro perché è parte di questo film. Siamo felici siate riusciti a fare questo festival ci vediamo sulla strada". Il film racconta la vita in camper di coloro che si spostano tra gli stati dell'America vivendo di lavori stagionali. Nomadland vede la partecipazione dei veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells nella veste di guide e compagni di Fern nel corso della sua ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 settembre 2020) Ild'Oro per il miglior film della 77^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di, l'edizione della "ripartenza" è stato assegnato dalla Giuria77 guidata da Cate Blanchett a "Nomadland" di, protagonista Frances McDormand che in collegamento ha ringraziato: "Siamo a Pasadena grazie alle 25 persone con cui abbiamo viaggiato, i nomadi che sono stati con noi, grazie a ogni loro respiro perché è parte di questo film. Siamo felici siate riusciti a fare questo festival ci vediamo sulla strada". Il film racconta la vita in camper di coloro che si spostano tra gli stati dell'America vivendo di lavori stagionali. Nomadland vede la partecipazione dei veri nomadi Linda May, Swankie e Bob Wells nella veste di guide e compagni di Fern nel corso della sua ...

