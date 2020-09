Una amica di Lady D: “Diana non amava Dodi”. E pianificava un cambio radicale di vita (Di domenica 13 settembre 2020) Lady Diana fa sempre parlare di sé, anche 23 anni dopo la sua tragica morte. Stavolta si torna a parlare della compianta principessa britannica per le parole di una sua amica, Simone Simmons, che ha rivelato in esclsusiva al Daily Star Online che Diana, morta fianco a fianco a Dodi Al-Fayed, era in realtà innamorata … L'articolo Una amica di Lady D: “Diana non amava Dodi”. E pianificava un cambio radicale di vita NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 13 settembre 2020)Diana fa sempre parlare di sé, anche 23 anni dopo la sua tragica morte. Stavolta si torna a parlare della compianta principessa britannica per le parole di una sua, Simone Simmons, che ha rivelato in esclsusiva al Daily Star Online che Diana, morta fianco a fianco a Dodi Al-Fayed, era in realtà innamorata … L'articolo UnadiD: “Diana nonDodi”. EundiNewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Una amica Circeo, 19enne violentata in spiaggia Il ruolo della sua migliore amica Corriere Roma Giallo a Caivano. Si indaga sulla morte di Paola: “Incidente non è unica pista”

La Procura di Nola vuole vederci chiaro sulla morte di Paola Maria Gaglione, la 20enne del parco Verde di Caivano morta in un misterioso incidente. Secondo quanto si apprende, gli investigatori stareb ...

Tu Si Que Vales 2020, le pagelle: De Filippi-Ferilli come amiche davanti alla tv (voto 8), Belen salva gli sportivi-conduttori (voto 6)

Imperdibili durante la prima puntata di Tu Si Que Vales 2020 — che ha conquistato la vetta degli ascolti con una media di 4 milioni 185 mila telespettatori pari al 28.07% — gli improvvisati «salottini ...

